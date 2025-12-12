（台北中央社）内政部（内務省）は10日、今年11月末現在の台湾の総人口は2330万6085人となり、23カ月連続でマイナス成長になったと発表した。11月の出生数は7946人で、今年4月と5月に続き、単月としては過去最少を更新した。総人口は前年同期比9万6710人減。1日当たり264.96人減少している計算になる。出生数は前年同期比4611人減、前月比1512人減だった。人口千人当たりの出生数の割合を示す粗出生率は、中部・雲林県の6.25が最高