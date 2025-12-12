（嘉義中央社）現代美術家、奈良美智さんの台湾巡回展の嘉義会場が12日、南部・嘉義県の新港文化館25号倉庫で開幕した。奈良さんは記者会見で、嘉義が台湾近代美術を代表する画家、陳澄波の出身地であることに触れ、陳の故郷での開催に深い感慨を述べた。巡回展は奈良さんが台湾のために描いた作品「Hazy Humid Day」を10年かけて台湾各地で展示するもので、2023年に南部・高雄市を皮切りに始まった。今回は離島・澎湖県、南部・屏