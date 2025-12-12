12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円安の5万590円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては246.55円安。出来高は4556枚となっている。 TOPIX先物期近は3414ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.83ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物