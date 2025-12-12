年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まりました。１２月１１日から断続的に雪が降り続いている北広島市から中継です。北広島市の国道３６号沿いからお伝えいたします。この時間も横殴りに雪が降っている北広島です。午後４時台も同じ場所からお伝えいたしましたが、その際にははっきりと道ができていたんですが、わずか２時間でその道が分かりづ