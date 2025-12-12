台湾メディアの三立新聞網によると、京都市内の土産物店に掲げられたメッセージに台湾のネットユーザーが反応を示した。このメッセージは、京都を訪れた台湾人旅行者が清水寺付近の土産物店で偶然見つけたもので、書かれていたのは「夭壽好吃、不買可惜（すごくおいしい。買わないともったいない）」の8文字。記事は「台湾色丸出しだ」とコメントし、この投稿に2万5000人が「いいね」をし、大勢の人が「かわいい。完全に台湾人向け