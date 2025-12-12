【UEFAヨーロッパリーグ】フライブルク 1−0 ザルツブルク（日本時間12月12日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）【映像】超危険エルボーから大量出血の一部始終 ヨーロッパリーグ（EL）で接触プレーから大量出血するアクシデントが勃発した。日本時間12月12日のELリーグフェーズ第6節で、フライブルクとザルツブルクが対戦。スコアレスで迎えた35分、試合の流れに大きな影響を与える危険なプレーが発生した。フライブル