NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が「68年間で一番ビックリした」というトランプ大統領家との運命的な関わりを明かした。【映像】松居一代とトランプ大統領の娘の2ショット12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。