トークショーを終え、記念撮影する（左から）Ｊ１横浜Ｍの山根、谷村、宮市、横浜ＤｅＮＡの竹田、森、梶原＝横浜市西区の日産グローバル本社ギャラリー横浜ＤｅＮＡの３選手とＪ１横浜Ｍの３選手が１２日、横浜市西区の日産グローバル本社ギャラリーでトークショーに出演した。ともに横浜に本拠地を置く両チーム。クイズ対決などで約３５０人のファンと盛り上がり、森敬斗内野手（２３）は「横浜をこの２チームで盛り上げていき