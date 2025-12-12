歌手松山千春（69）が12日、東京国際フォーラムホールAで、「松山千春コンサート・ツアー2025秋」東京公演を行った。午後7時5分、茨城県南部を震源地とする震度4の地震が発生。会場も大きく揺れ、会場からもどよめきが起こった。このツアーで披露している新曲「葉子」の弾き語り披露のためギターを手にした直後だったが、「まあ落ちつくべ！こういうときに変にあたふたしてもダメ」と呼びかけた。「揺れが止まったら歌い出すから