Image: Andres Alfonso-Rojas 今からでも遅くないよ。小さくなろう、アナコンダ。温暖な気候と広大な湿地帯、豊富な食料に恵まれた中新世中期から後期（約1240万〜530万年前）の地球では、巨大な動物が地球を歩き回っていました。現存するその子孫の多くは、当時よりもずいぶんと小さくなりましたが、どうやらアナコンダ（学名: Eunectes）だけは巨大な体を維持してきたようです。古代アナコ