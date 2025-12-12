弁護士資格も持つ日系才媛の妻・メアリーさんと連名でSNS更新今季途中までドジャースに在籍し、現在はエンゼルスからFAとなっているクリス・テイラー外野手が11日（日本時間12日）、第2子の誕生を発表した。愛らしいベイビーにはドジャースナインの奥様たちの他、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキリステン・ワトソンさんも「いいね」して祝福している。まさに初々しい姿だ。テイラーは弁護士