²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±éÃæ¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ£´¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¤â¿ÌÅÙ£²¤ò·×Â¬¡£°ì»þ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ï¶Ê´Ö¤Î£Í£ÃÃæ¤ËÈ¯À¸¡£¾¾»³¤ÏÍÉ¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤Ù¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤âÂç¤­¤ÊÍÉ¤ì¤Ïµ¯