歌手の松山千春が１２日、東京・東京国際フォーラムで全国ツアー（２０会場２０公演）の東京公演を開催した。会場には満員となる約５０００人が集結。松山は「１曲１曲勝負します」と呼び掛け、持ち前の伸びやかな声で「大空と大地の中で」などを歌唱した。ＭＣでは、おなじみの時事問題トークも展開し、「高市総理は好きですよ。ただ、あの笑顔にはついていけません」とチクリ。「なんであの人はあんな笑うんだ？その前の石破