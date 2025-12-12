昭和22年創業の老舗「かりんとう ゆしま花月」より、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにした年末年始限定商品「かりんとう単衣(干支パッケージ)」が登場しました。着物をイメージした華やかなパッケージに包まれた、手土産や御年賀にもおすすめです！ ゆしま花月「かりんとう単衣(干支パッケージ)」 発売日：2025年12月1日より販売中価格：648円(税込)販売場所：ゆしま花月本店、オンラインショップ、百貨店催