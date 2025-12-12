今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「市場の屋台から突然“火柱”騒然…逃げ出す人たち」についてです。◇インド・デリーの市場にある屋台で、突然、火柱が上がります。人も犬も驚き、逃げ出します。今度は前に燃え広がり、男性にも火の手が。別の男性が火を消そうと試みますが…やはり逃げるしかありません。火元はガスボンベ。地元メディアなどによりますと、ガスボンベは屋台にあったもので、