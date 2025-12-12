今季ここまでオランダ・エールディヴィジ15試合を消化し、7勝5分3敗と勝ち点を取りこぼしてしまっているアヤックス。オランダを代表する名門としてリーグ優勝が義務付けられているクラブだが、現在は明らかに状態が悪い。今季はヨン・ハイティンハ体制でスタートしたものの、これが大失敗に。リーグでは現在4位につけているものの、首位を走るライバルのPSVとはすでに12ポイント差をつけられている。14日には2位と好調のフェイエノ