世界的注目度は決して高くないが、今年も12月よりカタールでアラブ諸国のNo.1を決めるアラブ杯2025が開催されている。そのグループステージでUAE、エジプト、クウェートを撃破して無傷の3連勝を果たしたのがヨルダン代表だ。ヨルダンは同国初となる2026W杯出場も決めていて、2026W杯ではアルゼンチン、アルジェリア、オーストリアと同じグループJに入っている。それを前に、アラブ杯で快調な戦いを見せているのだ。このアラブ杯はF