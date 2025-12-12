今月5日に2026W杯組み合わせ抽選会が行われ、グループステージの組み合わせが決まった。こうした抽選会では、毎回『死の組』はどこかが話題となる。しかし2026年大会の場合はどうだろうか。『ESPN』は48チーム制に拡大したことで、ヒリヒリするグループが少なくなってしまったと嘆く。死の組と呼ぶべきかは微妙なところだが、2026W杯で難しいグループと言われているのがフランス、セネガル、ノルウェー、プレイオフ・パス2勝者（イ