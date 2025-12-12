福山市にある大学の寮で食中毒です。女子大学と職員のあわせて61人が下痢や腹痛を訴えました。福山市保健所によると今月6日から7日にかけ福山市にある大学の寮で生活をする女子学生59人と職員2人のあわせて61人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。検査をしたところ、症状がある18人から食中毒の原因となるウエルシュ菌が検出されたということですが、全員回復に向かっているということです。保健所は、寮で出された食事が食中毒