タレントの長嶋一茂が１２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、父の長嶋茂雄さんの影響で読み続けた人気漫画雑誌の名前を口にする一幕があった。この日の番組で共演の石原良純、高嶋ちさ子と幼少時のお菓子や漫画の話題になると「少年ジャンプと少年サンデーの創刊（号）を見たことある？」と問いかけた一茂。良純が「ウチの親父のところにサンデーとマガジンは送ってきてた」と父の