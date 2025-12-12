歌手・倖田來未が自身のデビュー２５周年に際してオフショットを投稿し、ファンから歓喜の声が上がっている。倖田は１２日、インスタグラムに「１０日から始まっております２５周年愛を込めて地元関西でのコラボ」と題して書き出し、「おたべならぬ、こたべ明日明後日の大阪城ホール公演に合わせて販売させてもらっております！」と告知。名物“こたべ”を頬張る姿に加え、自身のビジュアルが大きくあしらわれたＣＤアル