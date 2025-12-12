JRAは、2026年度（令和8年度）の新規調教師免許試験合格者を発表し、古賀大生氏、藤岡佑介騎手、三樹祐輔氏、和田竜二騎手の4名が合格したことを明らかにした。今年度の試験は118名が応募し、一次試験の受験者118名、一次合格者14名を経て、二次試験受験者14名のうち4名が最終合格を果たした。藤岡騎手は2004年のデビュー以来、JRA通算1101勝（JRA主催のみ）を挙げ、長く第一線で活躍してきた。調教師試験合格の知らせを受け、