JRAは、第70回有馬記念ファン投票の最終結果発表を行い、総投票数は685万2342票を記録した。得票数1位に輝いたのはレガレイラで、61万2771票を集めて堂々トップに立った。2位にはクロワデュノールが56万6330票、3位にはマスカレードボールが42万4952票で続いている。今年も多くのファンが愛馬への思いを込めて投票し、上位にはG1戦線をにぎわせてきた実績馬や、今後の活躍が期待される3歳馬が名を連ねた。4位にはメイショウタ