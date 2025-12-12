来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、オープン参加で出場する関東学生連合チームが１２日、千葉県内で初の全体練習を公開した。関東学生連合チームは従来、１０月の予選会の個人順位上位１６人で編成されていた。しかし、今大会から予選会で１１位〜２０位のチームから１人ずつ選出される「チーム枠」（１０人）と、２１位以下のチームの各校１人、予選会の個人順位で上位６人