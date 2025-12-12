12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走へ向け、JRA所属馬が現地で最終調整を進めており、コメントと調教状況が公開された。香港ヴァーズ（G1・芝2400m）に出走するアーバンシック（牡4・美浦・武井亮厩舎）は、三浦皇成騎手を背に芝コースでハッキング約半周からギャロップ1000メートルの追い切りを行った。調教時計は6ハロン1分18秒2、4ハロン48秒0、2ハロン22秒3。武井調教師は「今日は息を整え、終