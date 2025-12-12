伝説的ロックアーティストhideさんと、ZOZOTOWNが特別なコラボレーションを実施♡ソロ代表曲「ピンクスパイダー」をコンセプトにしたスニーカーから、蝶と蜘蛛を象徴的にあしらったTシャツ、キャップ、フーディまで、全10型の個性あふれるラインナップが12月15日より受注販売されます。唯一無二の世界観をまとえるアイテムは、ファンはもちろん、ファッション好きの心もくすぐるはず♪