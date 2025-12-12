ボートレース下関G1「開設71周年記念海響王決定戦」は12日、第12Rで優勝戦が争われ、関浩哉（31＝群馬）が2コースからの差しで快勝。11月徳山周年からのG1連続優勝を果たした。安定板が使用されたが、万全の仕上がりで臨み、G1では通算19度目の優出で6度目の優勝。G1初Vを狙った1号艇の安河内将が2着、5号艇の若林将が3着に入った。冷静かつ絶妙な差しを決めて、あっさりとVを決めた。進入は枠なりの3対3。2コースからコンマ