All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「2025年のクリスマスに泊まりたい横浜・みなとみらいのホテル」ランキングの結果を発表します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：横浜ベイホテル東急／29票2位に選ばれたのは「横浜ベイホテル東急」でした。都市型遊園地「よこはまコスモワールド」