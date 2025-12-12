令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除が大幅に引き上げられました。これにともない、12月15日に支給される年金で、源泉徴収されていた所得税がまとめて還付される人が出てきます。なぜ還付されるのか、還付の対象者や確認方法について、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。なぜ、源泉徴収された所得税が還付されるのか令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除が48万円