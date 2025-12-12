俳優の賀来賢人さんは12月12日、自身のInstagramを更新。高級ジュエリーブランド・カルティエのホリデーイベントを訪問したことを報告し、ブラックコーデでのショットを公開しました。【写真】賀来賢人のイケメンショット「かっこよすぎ」賀来さんは「カルティエのホリデーポップアップ 『THE ART OF GIFTING』が本日より銀座で開催します」とつづり、4枚の写真を掲載しました。黒のセットアップに金と銀のブレスレット、ふちなし