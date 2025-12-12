「OPEN COUNTRY」「PROXES」の2大ブランドをアピールTOYO TIREは、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセ（千葉市）で開催される世界最大級のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」にブースを出展すると発表しました。今回のブースでは、同社を代表する「OPEN COUNTRY（オープンカントリー）」シリーズと「PROXES（プロクセス）」シリーズの2大ブランドが主役となります。【画像】前回の「東京オートサロン2025」