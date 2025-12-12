間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は６日に第８話が放送され、高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが存在を忘れていた鷹里小学校時代の謎の少女瀬戸紫苑（＝ドの子、吉田帆乃華）の存在が明らかになった。残り２話。状況的にドの子は、猿橋園子（＝どの子、新木優子）が６年生で転向してくる以前に、キングたちのイジメに遭っており、今回事件の核心と目される。一方で第６話（委員長＝小林紗季