整備新幹線の貸付料を議論する有識者会議の出席者をめぐりJR東日本が国からの要請に応じなかったことに対し金子国土交通大臣は「事柄の重要性を鑑みると違和感がある」と姿勢を疑問視しました。北陸新幹線などの整備新幹線の貸付料に関してきのう国土交通省で行われた有識者会議にJR東日本が初めて出席し、ヒアリングが行われました。国交省はJR側に経営責任のある代表権を持った人物の出席を求めていましたが、JR東日本からは代表