巨人の大勢投手が１２日、大阪市内の松下ＩＭＰホールで阪神の湯浅京己投手とスペシャルトークショーを行った。トークショー内では互いの似顔絵を描くなど大盛り上がり。大勢と湯浅は同学年と言うこともあり、プライベートでも大の仲良し。だが大勢は「シーズンが始まったらライバル。なれ合いなんていらないのでそこは一線引いて刺激しなながらそこはやってきている。こういう関係だからこそ深い関係になれていると思うので、