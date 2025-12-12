アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」の新グループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ（モアスター）」が１２日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で行われた「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１７」でお披露目され、デビュー曲「もっと、キラッと」などを熱唱した。新井心菜（１６）、遠藤まりん（１８）、笹原なな花（１６）、鈴木花梨（１９）、高梨ゆな（２０）、中山こはく（１７）、萩田そら（２０）、森田あみ（