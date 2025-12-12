大阪府の吉村洋文知事が、アマリリスの球根を贈呈されたことを報告し、ファンから大きな反響が寄せられている。吉村知事は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「『認定エリートアマリリス栽培士』の出番来たで！」と書き出し、鮮やかな赤系ニットを着こなし、両手でアマリリスの球根が入った箱を持つ様子をアップした。そして、「オランダ総領事の離任にあたり、なんと、また、アマリリスの球根もらってん」と明かした。