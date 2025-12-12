【モデルプレス＝2025/12/12】FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌、櫻井優衣、真中まなが12日、神奈川県・Kアリーナ横浜で行われた「KAWAII LAB.SESSION vol.17」囲み取材に出席。鎮西がグループで大切にしていることを明かした。【写真】可愛すぎるカワラボ新グループメンバー9人◆FRUITS ZIPPER、後輩へアドバイス囲み取材にはKAWAII LAB.の新グループ・MORE STARの新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、