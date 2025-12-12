ドル円は序盤に売りも、その後反発、欧州株高など好感=ロンドン為替概況 ドル円はロンドン市場序盤に売りが優勢となり155円50銭台を付けた。東京市場が比較的しっかりした動きとなったが、値幅が限定的に留まったこともあり、ロンドン勢はいったん売りからトライする形となった。155円50銭を割り込めず、東京朝の安値に届かなったことで、その後反発。英GDPの予想外の弱さを受けたポンド売りドル買いからのドル全般の買いや、