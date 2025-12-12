日本代表の森保一監督が12日、北中米W杯組み合わせ抽選会が行われたアメリカから帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。現地時間5日に抽選会が行われ、6日に試合会場が決まった後、森保監督は大会期間にトレーニングを行うベースキャンプ地候補を視察。特にグループリーグ第1戦(vsオランダ)と第3戦(vs欧州プレーオフB勝者)が行われるダラスの3か所を中心に巡ったという。ところが森保監督は現状、「ダラスでキャンプをする