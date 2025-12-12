北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、サッカー日本代表はグループFでオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか)と対戦することが決まりました。日本が対戦するライバル国はどんなチームなのか。その特徴や注目選手などをゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。試合会場やキックオフ時間も