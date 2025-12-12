12月12日、B1東地区の千葉ジェッツは株式会社スタディーハッカーとのプロジェクトを発表。今シーズン限りで引退を発表している西村文男と一緒に学ぶ英語学習プロジェクトを発表した。 この企画は、西村が17年間のプロキャリアの中で感じた言葉の壁を、“最後の挑戦”と銘打って短期間で英語を学ぶプロジェクトを展開。ブースターも西村とともに受講し、オンライン交流などの特権がついた特別