大宮アルディージャは12日、DF貫真郷(22)が契約満了により退団すると発表した。同選手は大宮の下部組織出身で、22年にトップ昇格。身長184cmの長身右SBとして期待を集め、2年目にはJ2で8試合に出場した。24年途中に出場機会を求めてJFLの青森に移籍。今季も青森に移籍期間を延長していたが、夏に大宮に復帰していた。7日に千葉と行ったJ1昇格プレーオフ準決勝にも出場していた22歳は、「アカデミーを含め13年間という長い間