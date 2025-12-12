FC今治は12日、DF野口航(29)が今季限りで現役を引退すると発表した。野口は筑波大から2018年に北九州に入団。19年のJ2昇格などに貢献し、22年より今治に移籍した。ただ23年からは怪我もあって出場機会を減らし、今季は試合出場がなかった。プロキャリア8年でピリオドを打つことになった野口は感謝を語るとともに、「僕にとって引退は次に進む上でのポジティブな決断です。これまでのサッカー人生を通して与えてもらった出会