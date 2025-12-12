サガン鳥栖は12日、DF大里皇馬(21)の契約満了を発表した。大里は23年にサガン鳥栖U-18からトップ昇格。しかし鳥栖では出場機会を掴めず、2年目にJFLの滋賀に期限付き移籍。今年はJFLの青森に期限付き移籍していた。クラブを通じ大里はコメントを発表。「プロになってからの3年間自分の思うようなプロでの生活は歩むことは出来ませんでした。試合にも出る事ができず自信もなくなりサッカーを辞めようと思うことは沢山ありまし