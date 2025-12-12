13日（土）日本海側の雪は収まりますが、西から天気は下り坂。関東や東海では真冬並みの寒さとなりそうです。●西日本、沖縄九州では夕方以降は雨の所が多く、近畿でも夜は傘の出番の所がありそうです。朝の冷え込みが強まり、5℃を下回るところも多くなるでしょう。●東日本各地で晴れ間がありますが、夜は太平洋側沿岸を中心に、雨や雪の降るところがあるでしょう。日中は一桁止まりのところがほとんどで、関東や東海は真冬並み