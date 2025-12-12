12日、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR（モアスター）」が、『KAWAII LAB. SESSION vol.17』の公演前に囲み取材に応じ、お披露目を行いました。【写真を見る】【MORE STAR】KAWAII LAB.新グループがお披露目「レコード大賞の新人賞を取ることを目標としています！」KAWAII LAB.の先輩であるFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さん、櫻井優衣さん、真中まなさんや、CANDY TUNEの立花琴未さん、桐原美月さんも同席する中、「MORE STAR」