レスリング女子で五輪2大会連続の金メダルを獲得し、10月に引退した金城（旧姓川井）梨紗子さんが12日、インスタグラムで第2子となる男児を10日に出産したことを明らかにした。「これからは妻として、2児の母として、コーチとしてますますパワフルになりたいと思っております」とつづった。石川県出身の金城さんは2021年に結婚を発表し、22年5月に長女を出産した。