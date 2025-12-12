大型リゾート施設のハウステンボス（長崎県佐世保市）は１２日、不正アクセスを受け、年間パスポート会員や取引先、自社社員ら約１５４万人分の氏名や生年月日などの個人情報が流出した可能性があると発表した。社員のマイナンバー情報や取引先の銀行口座情報も含まれる。８月２９日に社内システムの一部に不正なアクセスがあり、外部専門家による調査の結果、第三者がネットワークに侵入したと判明した。同社は「お客様や関係