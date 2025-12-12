フリーアナウンサーの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。弁護士を目指した理由を明かした。2010年に一般男性と結婚し、12年に長女、14年に長男、19年に第3子を出産した山本。3児の子育てをしながらロースクールに2年通い、今年、3度目の司法試験で合格したと報告していた。弁護士を目指した理由を聞かれると「個人事業主として子供がいながらでも働きやすい」と