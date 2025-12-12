アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の9人組新グループ「MORE STAR」が12日、お披露目された。神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された「KAWAII LAB.SESSION vol.17」に出演した。デビュー曲「もっと、キラッと」セカンドシングル「ハグ！」を初々しく披露した。赤担当の山本るしあ（18）が「本日デビューさせていただきました！」とあいさつすると大歓声が上がった。続けて「まだまだ未熟ですが、輝き、憧れられるような存在に」と